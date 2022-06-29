AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

29.06.2022 13:06
AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda partililere hitap eden AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, dünyada milli gelire oranla en az borcu olan ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu ifade etti.

Emeklilere zam yapılacağını belirten Ceylan, "Bundan 3 ay evvel yüzde 40 verildi zaten. Bir yüzde 40 daha veriliyor ki dünyada böyle bir artış yok. Türkiye'de sosyal yardımdan destek almayan kimse kalmadı. Maaş almayan kimse kalmadı. Herkes bir yerden maaş alıyor, destek alıyor. Dünyada bu kadar sosyal yardım desteği alan veren başka ülke yok. Sokakta kimse yok, açta açıkta kimse yok." dedi.

Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir de AK Parti'nin tüm kademeleriyle zaman mevhumu gözetmeksizin vatandaşlara hizmet için çalıştığını dile getirdi.

Toplantıya AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata, il yönetim kurulu üyesi ve Polatlı Koordinatörü Kenan Kambur ve partililer katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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