Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Bu...
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Bu...

8 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz."

Osmanlı Devleti, Mişel Avn, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cuma hutbesinde Atatürk'ün anılmadığı iddiasını AK Parti Sözcüsü Çelik, dinlettiği duayla yalanladı
Erdoğan'ın "Bize Ömerler lazım" sözü, AK Partililer arasında tartışmaya yol açtı AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:22:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Bu...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]