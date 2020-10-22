AK Parti Ünye İlçe Başkanı Argan, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Argan, Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, partisinin olağan kongresinde güven tazeledikten sonra yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarıyla bu programda bir araya geldiklerini söyledi.

Basın mensuplarının, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayan Argan, "Basın, toplumun sesidir. Gazeteci arkadaşlarımız toplumun bilmesi gereken haberleri doğru, tarafsız şekilde kamuoyuyla paylaşarak kamuoyunu aydınlatır. Kamusal önem taşıyan ulvi görevleri vardır. Gazeteci arkadaşlarımız kişilerle değil, konularla, olaylarla, fikirlerle başarılarını ortaya koyarlar." dedi.

Argan, bu zamana kadar teşkilata gönül veren yoldaşlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu bir bayrak yarışı, bu bir yenilenmedir, bu bir tazelenmedir. Namütenahi olarak bu görevleri asla hiçbirimiz sürdürmeyeceğiz. Gün gelecek nasıl bugün bir koltuğu işgal ettiysek, yarın da oraları boşaltacağız. Yeni çalışma arkadaşlarımızla siz değerli basın mensuplarından almış olduğumuz güçle Ünye'de inşallah bundan sonraki süreçte daha güzel hizmetlerin yapılmasına şahitlik edeceğiz."

İlçede devam eden yatırımlara da değinen Argan, "Gerek OSB'siyle gerek üniversitesiyle gerek kültür merkeziyle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler Beyin takip etmiş olduğu konteynır limanıyla 2021 yılı Ünye için bir şahlanış yılı, Ünye için bir kalkınma yılı olacak. Yönetim kurulumuzun, basın mensubu arkadaşlarımızın ve diğer paydaşlarımızın desteğiyle Ünye'de çok daha güzel eserlerin ortaya konulması noktasında mücadele edileceğini kuşkusuz, tartışmasız ortaya koyulacağını belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Programa, Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk, basın mensupları ile partililer katıldı.