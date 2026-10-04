Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı - Son Dakika
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Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı

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Akasya Durağı\'nın Can\'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı
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Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Akasya Durağı'nda Can karakterini canlandıran Erimşah Bora'nın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Dizinin ekranlara geldiği dönemden bugüne 18 yıl geçerken, Bora'nın son hali ile dizideki görüntüsü arasındaki fark izleyenleri şaşırttı.

Akasya Durağı'nın Can karakteriyle hafızalara kazınan Erimşah Bora, aradan geçen yılların ardından yeniden merak konusu oldu. Dizideki haliyle hatırlanan Bora'nın 18 yıldaki değişimi dikkat çekti.

AKASYA DURAĞI'NDA CAN KARAKTERİNİ CANLANDIRDI

Bir dönemin sevilen televizyon dizilerinden Akasya Durağı, renkli karakterleri ve oyuncu kadrosuyla hafızalarda yer edindi. Yapımda izleyicinin karşısına çıkan isimlerden biri de Erimşah Bora oldu. Bora, dizide Can karakterine hayat verdi. Genç yaşlarında kamera karşısına geçen oyuncu, Akasya Durağı'nın iz bırakan karakterleri arasında yer aldı. Dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen oyuncuların bugünkü halleri de izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Bu kez dikkatleri üzerine çeken isim Erimşah Bora oldu.

Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı

18 YILDA BAMBAŞKA BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Erimşah Bora'nın dizinin ilk dönemlerindeki görüntüsü ile bugünkü hali yan yana geldiğinde aradan geçen yılların yarattığı değişim açıkça görülüyor. Tam 18 yıllık süreçte görünümü büyük ölçüde değişen Bora, çocukluk ve gençlik dönemindeki haliyle hatırlayanları şaşırttı.

Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı
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SON DAKİKA: Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı - Son Dakika
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