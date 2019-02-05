Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de Yollar Asfaltlanıyor

Akdeniz'de Yollar Asfaltlanıyor

1 saat önce

Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Belediyesi ekipleri, ilçede asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Akdeniz'de Yollar Asfaltlanıyor, System.String[]
Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Belediyesi ekipleri, ilçede asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Akdeniz'de, yaklaşık 2 yıl içinde her bölgede çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Turgutreis Mahallesi'nin sokaklarında asfalt serim çalışmalarına başladı. Gerek teknik ekiplerin sahada yaptığı kontroller gerekse de muhtar ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine harekete geçen ekipler, zamanla yıpranan ve son yağışlarda zarar gören Turgutreis sokaklarının asfaltını yenilemeyi sürdürüyor. Mahalle sakinleri, yaşadıkları bölgeyi yepyeni bir görünüme kavuşturan, kendilerini toz, toprak ve çamurdan kurtaran hizmetlerden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, vatandaş ve kent yararına olan hizmetlere, proje ve çalışmalara aralıksız devam edeceklerini, Akdeniz'in talihini ve çehresini değiştirmeyi sürdüreceklerinin söyledi. Pamuk, "Akdeniz sınırlarında yaşayan bütün vatandaşlarımızın, bir büyükşehirde yaşamanın sağladığı tüm nimetlerden faydalanması en doğal haklarıdır. Bizler de bu anlayışla, ilçemize bağlı mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetler noktasında çalışmalarımıza ağırlık verdik ve planlamamızı baştan itibaren yaptık. Bir yandan geçmişte ihmal edilen kırsal mahallelerimize hizmetler sunarken, öte yandan da kent merkezinde yer alan yerleşim alanlarımızın eksiklerini bir bir yerine getiriyoruz" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:20 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Turgutreis Mahallesi, Mersin, Akdeniz, Güncel
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