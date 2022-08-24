Bakanlığın av yasağı kararı, Akdeniz'de meyvelerini verdi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının akya balıklarının avlanmasına yönelik aldığı yasak kararının meyvelerini Akdeniz'de vermeye başladığını belirtti. Gökoğlu, "Şu anda çok miktarda akya yavru su görüyoruz. Bulut gibi etrafımızda dönüyorlar" dedi.

Akdeniz'in balık verimliliğini değerlendiren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu Gökoğlu, Akdeniz'de su sıcaklığının artmasına bağlı olarak balıkların aktivitesinin arttığını belirtti. Öte yandan haftanın belirli günlerinde Konyaaltı sahili açıklarında öğrencileriyle dalış yapan Gökoğlu, Akdeniz'in kıyılarındaki balık verimliğini de su altı kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde öğrencilerin çok sayıda melanurya, sargoz, kupes gibi balıkları besledikleri görüldü.

BAKANLIĞIN ALDIĞI YASAK KARARI MEYVESİNİ VERDİ

Kıyılarda çok miktarda balık yavrusu olduğuna dikkat çeken Gökoğlu, "Biz zaman zaman öğrencilerimiz ile tavuk eti ya da dondurulmuş hamsi götürerek besleme yapıyoruz. Bir anda her yer balık oluyor. Zaten bizi bekliyor oluyorlar. Verdiğimiz zaman keyif alıyoruz. Biz verirken balık elimize vuruyor. Onlar da keyif alıyor. Tarım Bakanlığının aldığı bir karar var. 2 sirküler öncesine kadar akya balıklarının üreme döneminde avcılığı serbestti. Son çıkan iki sirkülerde yasaklandı. Bunun meyvelerini görmeye başladık. Şu anda çok miktarda akya yavrusu görüyoruz. Bulut gibi etrafımızda dönüyorlar" dedi.

ŞU ANA KADAR 68 TANE İSTİLACI BALIK TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

Akdeniz'de balık verimliliği açısından genel anlamda bir azalma olduğunu sözlerine ekleyen Gökoğlu, "Azalan türler yerine Kızıldeniz'den gelen göçmenlerin arttığını görüyoruz. Yerli türlerde azalma var, istilacı balık türlerinde artış var. Şu ana kadar 68 tane tür tespit ettik, Atlantik türlerini de eklersen 70 tane diyebiliriz. Şu anda Antalya Körfezi'nde su sıcaklığı 32 derece, bu artış işgalci türlerin daha yukarı gitmesine neden oluyor. Marmara Denizi'ne giren türler de var. Şu anda Karadeniz açısından bir tehdit yok. Orada tür azdır ama popülasyon çok fazladır. Akdeniz, tür çeşitliliği en fazla ama popülasyon açısından en az denizimiz" dedi.

(Fırat Demir - Ertuğrul Gün - İHA)