Akın Keleş, Taekwondo Şampiyonası\'nda Teknik Kurul Üyesi

11-13 Ocak tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Gençler Doğu Grubu Taekwondo Şampiyonası'nda, Taekwondo Milli Takım Antrenörü Akın Keleş, organizasyona teknik kurul üyesi olarak davet edildi. Türk taekwondosuna uzun yıllardır sporcu yetiştirerek ve teknik adam kimliğiyle katkı sunan Akın Keleş'in, böylesine önemli bir şampiyonada görev alması Elazığ spor camiası adına gurur kaynağı oldu. Milli takım düzeyinde verilen bu görev, Elazığ'ın spor altyapısının ve yetişmiş insan kaynağının geldiği noktayı bir kez daha ortaya koydu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Milli takım düzeyinde görev alan antrenörlerimizin başarıları bizleri gururlandırmaktadır. Taekwondo Milli Takım Antrenörümüz Akın Keleş'i, Gençler Doğu Grubu Taekwondo Şampiyonası'nda teknik kurul üyesi olarak görevlendirilmesi dolayısıyla tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ