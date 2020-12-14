Akrep dizisinin sponsoru belli oldu - Son Dakika

Akrep dizisinin sponsoru belli oldu

14.12.2020 16:21
Akrep dizisinin sponsoru belli oldu, System.String[]

Yerli kozmetik markası 'Sinoz', 'Akrep' dizisine sponsor oldu.

Yerli kozmetik markası 'Sinoz', 'Akrep' dizisine sponsor oldu. Demet Akbağ ve Evrim Alasya gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin ilk bölümü yayınlandı.

Türkiye'de 2008 yılından beri kozmetik sektöründe olan yerli kozmetik markası 'Sinoz', yapımcılığını İrfan Şahin'in üstlendiği 'Akrep' dizisi sponsorluk anlaşması imzaladı. İlk bölümü, 11 Aralık Cuma günü yayınlanan dizinin başrolünü Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim paylaşırken, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yönetmeliğini Gökçen Usta'nın yaptığı dizi, düşmanını zehirlerken kendine de zarar veren, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor.

"YERLİ YAPIMLARI DESTEKLİYORUZ"

Dizinin sponsorluğu ile ilgili açıklama yapan Sinoz Kozmetik CEO'su Yasin Çörekci, "Yerli yapımların günümüzde ne kadar güçlü bir etki yarattığını görüyoruz. Daha önce 'İstanbullu Gelin' ve 'Babil' dizileri ile yakaladığımız iş birliğinin etkilerini, 'Akrep' dizisi sayesinde devam ettireceğimizi ve markamızın başarılı çalışmalarının bilinirliğini arttıracağını düşünüyoruz. Yeni dönemde, Sinoz markasını duymayan kişilere de etkili yapımlar aracılığıyla ulaşmayı hedefliyoruz. Güçlü ekibi ile başarılı bir yapım olacağına da inanıyoruz" şeklinde konuştu.


Akrep dizisinin sponsoru belli oldu

Evrim Alasya, Demet Akbağ, İrfan Şahin, Akrep, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Akrep dizisinin sponsoru belli oldu - Son Dakika Magazin


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