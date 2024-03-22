Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah, mühimmat ve makaron operasyonunda bir evin tavanına gizlenmiş aralarında 'akrep' diye adlandırılan makineli tabancanın da yer aldığı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak operasyonu neticesinde, Samsun'un Ayvacık ilçesi merkezli, 'suça iştirak için bir araya gelerek tehdit, darp, cebir kullanmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişiyi suç üstlenmeye zorlamak' fiillerini işlediği tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Ayvacık ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda ikamet, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda toplam, bir evin tavan arasında aralarında akrep diye adlandırılan vahim nitelikli makineli tabancanın da bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 1 adet akrep adlı makineli tabanca, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet av tüfeği, 245 adet piyade tüfeği fişeği, 18 adet 7.65 mm fişek, 917 adet 9 mm fişek, 6 adet av tüfeği fişeği, 11 adet çeşitli tipte bıçak ve muşta, 291 bin 940 dal tütün dolu makaron, 2 kök kenevir bitkisi, 10 gram esrar ve 38 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 10 şüpheli yakalandı. 8 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, M.K. ve İ.Ç. Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K.ve İ.Ç. tutuklanarak Çarşamba Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Silah ve Mühimmat Operasyonu: Akrep Makineli Tabanca da Ele Geçirildi - Son Dakika
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