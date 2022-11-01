Oyuncu Özge Özpirinçci, kızı Mercan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı - Son Dakika
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Oyuncu Özge Özpirinçci, kızı Mercan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı

01.11.2022 22:12

Oyuncu Özge Özpirinçci, geçtiğimiz yıl anne olmasının ardından 11 aylık kızı Mercan'ın fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Meslektaşı Burak Yamantürk ile mutlu evliliği olan Özge Özpirinçci, 11 aylık olan kızı Mercan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı. Şu sıralar ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Özpirinçci, kızının yüzünü kısmen gösterdi.

"AKREP BURCU OLMAMASI İÇİN DUA EDİYORUM" DEMİŞTİ

Özge Özpirinçci, bebeğinin Akrep Burcu olmaması için dua ettiğini söylemiş, "Akrep burcunun karanlık yerleri çok. Kızım Yay olsun istiyorum" demişti. Öte yandan Özpirinçci'nin doğum kilolarından tamamen kurtulduğu da gözlendi.

Bebeğinin Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı!
Bebeğinin Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı!
Kaynak: Snob Magazin
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Burak Yamantürk, Özge Özpirinçci, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Özge Özpirinçci, kızı Mercan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Özge Özpirinçci, kızı Mercan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı - Son Dakika
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