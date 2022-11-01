Oyuncu Özge Özpirinçci, kızı Mercan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı

Meslektaşı Burak Yamantürk ile mutlu evliliği olan Özge Özpirinçci, 11 aylık olan kızı Mercan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı. Şu sıralar ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Özpirinçci, kızının yüzünü kısmen gösterdi.

"AKREP BURCU OLMAMASI İÇİN DUA EDİYORUM" DEMİŞTİ

Özge Özpirinçci, bebeğinin Akrep Burcu olmaması için dua ettiğini söylemiş, "Akrep burcunun karanlık yerleri çok. Kızım Yay olsun istiyorum" demişti. Öte yandan Özpirinçci'nin doğum kilolarından tamamen kurtulduğu da gözlendi.