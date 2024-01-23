Kolombiya Donanması, 800 Kilogram Kokain Taşıyan Denizaltıyı Yakaladı

Kolombiya donanması, 800 kilogram kokain taşırken yakalanan bir denizaltının fotoğraflarını paylaştı.

15 metre uzunluğunda ve üzerinde akrep simgesi olan paketler taşıyan deniz aracının Kolombiya karasularında Pazar günü tespit edildiği duyuruldu.

Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 27 milyon dolar (yaklaşık 600 milyon TL) olduğu hesaplanırken aracın hedefinin ABD veya Avrupa olduğu tahmin ediliyor.

Kokain paketlerinin üzerinde akrep simgelerinin yanı sıra Winnie ve Carnal yazıları da yer alıyor.

Araçtaki üç kişi gözaltına alınırken bu kişilerle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Zanlıların ve denizaltının liman kenti Buenaventura’ya götürüldüğü açıklandı.

Kolombiya donanmasından yapılan açıklamada “Bu operasyon sayesinde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinin cebine 27 milyon dolar girmesi engellendi. Yaklaşık iki milyon doz uyuşturucu da sokaklara çıkmadan ele geçirilmiş oldu” ifadeleri yer aldı.

Uyuşturucuları denizaltı kullanarak taşımak son yıllarda popülerliği artan bir uygulama.

Bu denizaltıların yakalanması zor olduğu gibi, teslimatın sonunda batırılarak geride bir iz kalmamasına da olanak sağlıyorlar.

Denizaltıların çoğu uyuşturucu çeteleri tarafından fiberglas ve suntadan üretiliyor.

Dünyanın en büyük kokain üreticisi olan Kolombiya’da donanma, geçen yıl düzenlediği operasyonlarda 30 ton kokain ve beş ton esrar ele geçirmişti.

Mayıs 2023’te ülke tarihinin en büyük denizaltısı yakalanmış, 30 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki araçta 3 ton kokain ele geçirilmişti.

Birleşmiş Milletler’e göre ülkedeki kokain üretimi 2022’de rekor kırmış, uyuşturucunun üretiminde kullanılan koka bitkisinin yeniştirildiği alan 230 bin hektarı bulmuştu.

Kokainin Avrupa’ya giriş limanlarının başında gelen Anvers’te de yetkililer geçen yıl rekor miktarda uyuşturucu ele geçirdiklerini açıklamıştı.