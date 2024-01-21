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İzmir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesindeki bir iş yerinde silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çalışma sonucu belirlenen adrese dün operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda Akrep olarak tabir edilen 2 otomatik tabanca, 1 tabanca ve 3 şarjör ele geçirildi. Şüphelilere yönelik de aynı gün Torbalı ilçesinde yapılan operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

21.01.2024 - 13:48,
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İZMİR'de polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesindeki bir iş yerinde silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu belirlenen adrese dün operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda Akrep olarak tabir edilen 2 otomatik tabanca, 1 tabanca ve 3 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilere yönelik ise aynı gün Torbalı ilçesinde yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir\'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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