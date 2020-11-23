Aksaray'da kurulan kooperatiflerle kadınlar iş sahibi oldu - Son Dakika

Aksaray'da kurulan kooperatiflerle kadınlar iş sahibi oldu

23.11.2020 00:57
Aksaray'da kurulan kooperatiflerle kadınlar iş sahibi oldu, System.String[]

Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda kadınların iş sahibi olabilmesi için kurulan 14 kadın kooperatifi yüzlerce kadını iş sahibi yaptı.

Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda kadınların iş sahibi olabilmesi için kurulan 14 kadın kooperatifi yüzlerce kadını iş sahibi yaptı. Kadınlar, kooperatif sayesinde kurdukları işle hem Aksaray, hem ülke hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Aksaray'da geçtiğimiz aylarda valilik tarafından kadıların iş sektörüne girmesi, ekonomi potansiyellerinin daha da artırılması için "Kadınlar Üretecek Aksaray Güçlenecek" sloganıyla 14 ayrı kadın kooperatifi kuruldu. Kurulduğu günden bu yana kadınlardan yoğun ilgi gören kooperatifler çok kısa bir sürede hızla üye sayısını artırdı. Hem ülke, hem Aksaray ekonomisine destek sağlayan kadınlar, ayrıca ev ekonomilerine de destek sağlıyor.

"Yatırımlar Aksaray'a, ailelere, çocuklara huzur ve mutluluk getirecek"

Aksaray'da tek seferde 14 kadın kooperatifinin kurulmasını sağlayan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kooperatiflerin meyvelerini vermeye başladığını belirterek, "Biliyorsunuz biz Aksaray'da 14 tane kadın kooperatifi kurmuştuk. Türkiye'de bir anda kurulan en fazla kadın kooperatifiydi. Amacımızda şuydu. Kadınlarımızı sosyal hayatın içerisine çekmek ve katma değer üretmelerini sağlamaktı. Allah'a şükür bugün Aksaray'da bu kurulan kooperatifler meyvelerini vermeye başladı. Şu anda hem üretiyorlar, hem ürettiklerinin karşılığını buluyorlar. Bunun yanında da bizim belediyeyle birlikte kuracağımız bir organik marketimiz var, Aşıklı Organik Market. İnşallah bu da 1-1,5 ay içerisinde kurulduğunda biz bu kooperatiflerimizle anlaşmalar imzalayarak onlardan da ürünler alacağız. Böylece kadınlarımızı Aksaray'ın her tarafında, okullarımızın boş sınıflarını atölyelere çevirerek, kadın kültür evleri açarak, yeni kooperatifler açarak hem hayatın içerisinde olmalarını sağlayacağız, hem değer üretmelerini sağlayacağız, hem de bu ürettikleri değerlerin karşısında kendilerinin de bir şey ürettiklerini görecekler. ve bence bu yapılan yatırımlar Aksaray'a, ailelere, çocuklara çok ciddi anlamda huzur ve mutluluk getirecek" dedi.

"Vali beyin desteği ile hareket ediyoruz"

Kadın Kooperatifi Başkanı Filiz Yaşar (40) markalaşmak istediklerini belirterek, "Valimizin ve Belediye Başkanımızın desteği ile kurulmuş bir kooperatifiz. Destek bekliyoruz. Esnafımızdan, Aksaray halkımızdan yaptığımız ürünleri tezgahlarda ve vitrinlerde görmek istiyoruz. Markalaşmak istiyoruz. Vali beyin desteği ile hareket ediyoruz. Çok yeni bir kooperatifiz. Daha kendimizi yeni tanıtmaya başladık. Aynı zamanda valilik ve belediye adına bir yer yapılacak. Tüm Aksaray'ın diğer kooperatiflerle beraber ürünlerinin tanıtılması için, o yerde kendimizi daha iyi tanıtacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kooperatif üyesi Özlem Keskin (44), "Aksaray geneline, ülke geneline, ki tek hedefimiz dünya geneli olarak bu sanatı tanıtıp duyurmak. Ürünlerimizi pazarlamaya sunmak istiyoruz. Tüm halkımızın hediyelik eşya konusunda, esnaflarımızın desteğini bekliyoruz" diye konuşurken, kooperatif üyesi Mehtap Bekmezci (39) ise, "Bu rölyef konusunda arkadaşlarımıza, Aksaray ilindeki bütün ev hanımlarını buraya kursiyer olarak almayı düşünüyoruz. Gelip önceden de buraları gezip dolaşabilirsiniz. Bizim yaptığımız ürünleri görebilirsiniz. Bu sayede sizde teşvik olarak emeğinizin karşılığını alabilirsiniz. Sizde çalışabilirsiniz. Siz de kazanabilirsiniz. Sizleri buraya bekleriz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Aksaray Valiliği, Kooperatif, Aksaray, Huzur, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray'da kurulan kooperatiflerle kadınlar iş sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


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