Aksaray\'da Üç Yaralı Kaza

10.01.2026 22:54
Aksaray'da minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı, 3 yaralı araçta sıkıştı.

Aksaray'da minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Gülağaç yolu Kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat B. idaresindeki 68 AEP 980 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Ö. yönetimindeki 68 BC 193 plakalı Volkswagen marka minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde ve minibüste bulunan sürücülerle birlikte toplam 6 kişi yaralanırken, araçların ön koltuğunda bulunan 3 yaralı hurdaya dönen araçlarda sıkıştı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ve kurtarma ekipleri de yaralıları araçlardan çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerinin zamanla yaraşırcasına müdahalesi kameralara yansırken, yarım saat süren çalışmayla sıkışan 3 yaralı araçlardan çıkarılarak ambulanslara taşındı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Murat B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

