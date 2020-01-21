Akseki'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Akseki- Seydişehir karayolunda, Erzurum'dan Serik'e gittiği öğrenilen Cahit Bingöl'ün kullandığı 66 KL 001 plakalı otomobil, Yarpuz Mahallesi Alacabel mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 42 FAB 65 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Cahit Bingöl ile otomobilde bulunan Mahide, Ahmet Nabi ve Sevda Bingöl, Manavgat ve Seydişehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Cahit ve Mahide Bingöl'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.