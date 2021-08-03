Akşener: Oculuk, buculuk üzerinden yapılan tanımlamalar iftiraya dayanır - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Oculuk, buculuk üzerinde yapılan politik tanımlamalar genel olarak iftiraya dayanır. Ondan sonraki fasılda da kazığı vatandaş yer" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında ilçe esnafından İsa Soydaş, Akşener'e HDP ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Soydaş, "Bizim istediğimiz şu; bu memlekette birlik olunsun, HDP olmasın. Siz HDP ile bir oldunuz. Siz HDP ile bir olmasaydınız daha daha iyi bir parti olacaktınız" dedi.