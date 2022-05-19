Akşener, Samsun'da Konuştu: "İktidar Yolculuğumuzu Başlatıyoruz" - Son Dakika
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Akşener, Samsun'da Konuştu: "İktidar Yolculuğumuzu Başlatıyoruz"

19.05.2022 17:01

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bugün burada Türkiye’nin pek çok yerinden gelen gençlerle birlikte ilk adımı atarak, Atalarımızı, o büyük emek sahibi büyüklerimizi hürmetle anarak iktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah bizleri utandırmasın” dedi.

Haber: Mahir Bağış - Kamera: Ünal Aydın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun Tütün İskelesi'nde "Bugün burada Türkiye'nin pek çok yerinden gelen gençlerle birlikte ilk adımı atarak, atalarımızı, o büyük emek sahibi büyüklerimizi hürmetle anarak iktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah bizleri utandırmasın" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da Tütün İskelesi'nde konuştu. İktidar yolcuğunu başlattığını belirten Akşener, şunları söyledi:

"Bugün burada, Samsun'da ve sizlerle beraber kurtulan değil, kurtaran şehirde… 1919'un ruhu için… 19 Mayıs 1919 ruhu ile buradayız. Gençlerimizle birlikteyiz. Kadınlarımızla birlikteyiz. Erkeklerimizle birlikteyiz. Hatta çocuklarımızla beraberiz. Türkiye çok uzun zamandır 19 Mayıs'ı sadece Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladı. Yani ne demek istiyorum? Sadece ve sadece sportif faaliyetlerin yapıldığı bir anma bayramı olarak kutlandı. Halbuki 19 Mayıs 1919 hem istikbalin hem istiklalin için atılan, burada atılan Anadolu'ya gitmek için, Anadolu'yu hareketlendirmek için, Anadolu'yu ateşlemek için atılan ilk adımın atıldığı gün. Atatürk'ümüzün attığı ve onun arkadaşlarıyla beraber Türk milletinin birlikte yol yürüdüğü o ilk adımın atıldığı yerdeyiz. Allah o günün kahramanlarına bizi onlara karşı mahcup etmesin. Cenab-ı Hak, o günlerin heyecanından bizleri ayırmasın ve istikbalin ve istiklalin için atılan o ilk adımın bekçisi kim? Sahibi kim? Kime emanet edildi? Gençliğe… Söyleyin bakalım kime emanet edildi? Peki bu emanete sahip çıkacak mısınız?

"İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ BAŞLATIYORUZ"

Asıl biz büyüklerin umudu sizsiniz. Geleceğimiz değil, bugünümüz sizsiniz. O ilk adımın bekçisi de sahibi de sizsiniz. Onun için ey Türk gençliği gücünün farkında mısın? Görevinin farkında mısın? İlelebet bu ülkeyi, bu devleti, bu milleti payidar kılmak için gereğini yapmaya hazır mısın? Allah sizden razı olsun. Bugün aynı zamanda o ilk adımın bize bağışladığı, bize yüklediği hem sorumluluğun hem o güzelliğin bizim önümüzde ışık tuttuğu bir anda aynı zamanda iktidar yürüyüşünü başlatıyoruz. Benimle yürümeye hazır mısınız? Kazanacak mıyız?  Allah beni, sizlere karşı mahcup etmesin. Bugünden, şu andan itibaren Erzurum'dan Kars'a, Kars'tan Mardin'e Türkiye'nin pek çok yerinden gelen gençlerimiz var aramızda. Dün büyük bir bölümüyle Anıtkabir'e gittik. Ata'mızın huzurunda onu andık. Bugün burada Türkiye'nin pek çok yerinden gelen gençlerle birlikte ilk adımı atarak, atalarımızı, o büyük emek sahibi büyüklerimizi hürmetle anarak iktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah bizleri utandırmasın. Allah sonucunu hayırlı etsin. İnşallah bir sene sonra 19 Mayıs ruhunu, 1919 ruhunu, iktidarımızda da ve bu ülkenin, bu memleketin bekçisi ve sahibi olan gençlerle birlikte yeniden hayata geçireceğiz."

Akşener, Samsun'da Konuştu: İktidar Yolculuğumuzu Başlatıyoruz
Akşener, Samsun'da Konuştu: İktidar Yolculuğumuzu Başlatıyoruz
Akşener, Samsun'da Konuştu: İktidar Yolculuğumuzu Başlatıyoruz
Akşener, Samsun'da Konuştu: İktidar Yolculuğumuzu Başlatıyoruz
Akşener, Samsun'da Konuştu: İktidar Yolculuğumuzu Başlatıyoruz
Akşener, Samsun'da Konuştu: İktidar Yolculuğumuzu Başlatıyoruz
Akşener, Samsun'da Konuştu: İktidar Yolculuğumuzu Başlatıyoruz
Akşener, Samsun'da Konuştu: İktidar Yolculuğumuzu Başlatıyoruz
Akşener, Samsun'da Konuştu: İktidar Yolculuğumuzu Başlatıyoruz

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Kaynak: ANKA

İYİ Parti, İktidar, Türkiye, Mevla, Güncel, Son Dakika

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