Aksu'dan Miraç Kandili Mesajı

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksu, mesajında, Miraç Kandili'nin, millet olarak birlik ve beraberliği pekiştiren, manevi değerlerin yeniden idrak edilmesine vesile olan müstesna bir gece olduğunu belirtti.

Miraç Kandili'nin önemine dikkati çeken Aksu, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Miraç yolculuğu, sabrın, inancın ve teslimiyetin en yüce timsali olarak bizlere rehber olmaya devam etmektedir. Bu mübarek gecenin, ülkemizin huzur ve istikrarına, aziz milletimizin kardeşliğinin güçlenmesine ve insanlığın barış ve esenliğine vesile olmasını temenni ediyorum. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlendiğimiz bu anlamlı zaman dilimlerinin, toplumsal dayanışmamızı daha da kuvvetlendireceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Sivaslı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum."