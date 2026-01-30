Akyaka'da Denizde Kahverengi Su Alarmı - Son Dakika
30.01.2026 18:09
Muğla Akyaka'da sağanak ve fırtına sonrası deniz suyu kahverengiye döndü; dalgalar yükseldi.

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde, sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi kahverengiye döndü.

Muğla genelinde aralıklarla devam eden sağanak ve kuvvetli fırtına, özellikle Akyaka ve Gökçe Sahili'nde etkili oldu. Yağışlarla birlikte dağlık alanlardan gelen çamurlu suların denize karışması sonucu deniz suyu kahverengiye büründü. Diğer yandan kuvvetli fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, Akyaka Sahili ve mendirek çevresinde deniz seviyesinin yükselmesine yol açtı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
