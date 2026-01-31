Akyaka'da İmamın Evinin Yangını

Kars'ın Akyaka ilçesinde imamın evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Geçit Köyü Camisi'nde görevli imam M.R.E'nin evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede evi sardı. Çevredekilerin müdahale ettiği yangın söndürülemeyince itfaiyeden yardım istendi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
