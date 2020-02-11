"Alacaklarınızın tahsiline yardım edeceğiz" diyerek gasp yapan çete yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Alacaklarınızın tahsiline yardım edeceğiz' diyerek gasp yapan çete yakalandı - Son Dakika

"Alacaklarınızın tahsiline yardım edeceğiz" diyerek gasp yapan çete yakalandı

6 saat önce

İSTANBUL'da alacaklarını tahsil etmek için yardımcı olacaklarını söyledikleri iş insanlarına "Parayı alamadık ama masrafımız var." diyerek milyonlarca liralık senet imzalatıp, otomobillerine el koyan çete yakalandı.

İSTANBUL'da  alacaklarını tahsil etmek için yardımcı olacaklarını söyledikleri iş insanlarına "Parayı alamadık ama masrafımız var." diyerek milyonlarca liralık senet imzalatıp, otomobillerine el koyan çete yakalandı. Mağdurların,  şüphelilerin kendilerine cep telefonlarından adam vurulma görüntüleri gösterdikleri  ve "Bu vurduğumuz kişi sizin alacağınız olan kişinin adamıydı" diyerek para tahsilatı yaptıklarını iddia ettikleri öğrenildi.

YARDIM EDECEĞİZ DİYEREK GASP ETMİŞLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen zorla para tahsilatı yapıldığı şikayetleri üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Polis şüphelilerin herhangi birinden alacağı olan mağdurların yanına yaklaşarak,  "Alacağınızı tahsil etmek için size yardımcı olabiliriz." diyerek dostluk kurdukları öğrenildi. Bir süre sonra mağdurların yanına geri dönen şüphelilerin "Parayı tahsil edemedik ama, çok masraf yaptık. Bize para vermeniz." lazım diyerek tehdit ettikleri öğrenildi.

MAĞDURLAR "BİZE ADAM VURURKEN GÖRÜNTÜLERİNİ İZLETTİLER."

Polis merkezlerinde ifade veren mağdurların,  şüphelilerin kendilerine cep telefonlarından adam vurulma görüntüleri gösterdikleri "Bu vurduğumuz kişi sizin alacağınız olan kişinin adamıydı" diyerek para tahsilatı yaptıklarını iddia ettikleri öğrenildi.

14 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Şişli, Kağıthane, Beyoğlu, Büyükçekmece ilçelerinde bulunan 14 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda aralarında çete lideri Yasin D.'ninde bulunduğu 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

ÇETE LİDERİNİN EVİNDEKİ KÖPEK POLİSLERE SALDIRDI

Operasyon sırasında çete lideri Yasin D.'nin Şişli'de evine yapılan baskında ise ilginç anlar yaşandığı öğrenildi. Eve giren polislere içerde bulunan "Bull Terier" cinsi köpeğin saldırdığı polis ekiplerinin havaya ateş açarak köpeği korkuttukları ardından tasmasından bağlayarak etkisiz hale getirdikleri belirtildi. Çete liderinin evinde yapılan aramada 80 bin lira ile hayalet silah olarak bilinen Glock tabanca ele geçirildi.

PARA ALIP ZORLA SENET İMZALATIP OTOMOBİLLERE EL KOYMUŞLAR

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin biri İsrail kökenli 5 iş insanından 2 milyon liralık para tahsilatı yaptıkları, otomobillerine el koydukları ve zorla senetler imzalattıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yasin D.(32) ile Hür B., Serhan P. ile Cemil A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


- İstanbul
İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:40 Kaynak: DHA
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