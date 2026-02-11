Alanya'da Asker Uğurlama Konvoyuna Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde asker uğurlama konvoyu sırasında otomobilleriyle yolu kapatan 8 sürücüye para cezası uygulandı.

Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzyaka Mahallesi Dim Tüneli'nde asker uğurlama konvoyu sırasında yolun kapatıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Sürücülerin kimliğinin ve araçların plakasının tespit edilmesinin ardından, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 8 kişiye toplam 45 bin 199 lira ceza kesildi. 4 sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, araçlar trafikten menedildi.