Alanya'da sahipsiz taş mezarlar gizemi koruyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Alanya'da sahipsiz taş mezarlar gizemi koruyor - Son Dakika

Alanya'da sahipsiz taş mezarlar gizemi koruyor

6 saat önce

Alanya'da sahipsiz taş mezarlar gizemi koruyor Başlarına şekilsiz taşlar yerleştirilmiş ve üzerinde hiçbir iz yada isim olmayan yaklaşık 500 gizemli mezar bulunuyor Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir mezarlıkta eski dönemlere ait olduğu tahmin edilen ve başlarına şekilsiz taşlar...

Alanya'da sahipsiz taş mezarlar gizemi koruyor

Başlarına şekilsiz taşlar yerleştirilmiş ve üzerinde hiçbir iz yada isim olmayan yaklaşık 500 gizemli mezar bulunuyor

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir mezarlıkta eski dönemlere ait olduğu tahmin edilen ve başlarına şekilsiz taşlar yerleştirilmiş üzerinde ise hiçbir bulgu veya isim olmayan yaklaşık 500 mezar gizemini korurken, bölge halkı tarafından da merak konusu haline geldi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Gilikli Mezarlığı'ndaki başlarına şekilsiz taşlar yerleştirilmiş üzerinde ise hiçbir bulgu veya isim olmayan yaklaşık 500 mezar bölge halkı tarafından merak konusu oldu. Deniz kenarından sökülerek yontulması sonucu mezar taşı haline getirilen taşlardan oluşan ve farklı boyutlardaki mezarlar, 200 yıl veya öncesinden kalma olduğu tahmin ediliyor.

"Kimsesiz mezarlıklar bu şekilde duruyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, burada 500'e yakın taş mezarlığın olduğunu söyledi. Muhtar Top, "Bu mezarların tahminen 300 yıllık olduğunu düşünüyorum. En az 500'e yakın bu şekilde mezar var. Mezar taşları çok farklı, üzerinde isimler de yok. Bu mezarlıklara ziyarete gelenler de yok. Bu mezarlıklar acaba Anadolu Selçuklularından veya Osmanlı dönemine ait olduğunu tahmin ediyorum. Kimsesiz mezarlıklar bu şekilde duruyor" dedi.

"Burasının araştırılması lazım"

Kimsenin bu mezarlıklara dua etmek için gelmediğini aktaran Muhtar Top, şunları söyledi:

"Kimsenin buraya gelip, dua ettiğini görmedim. Mesela bazı mezarların etrafı çevrilmiş aile mezarlığı mı, yoksa padişah veya vezirlerin yakınları mı? Ney olduğu belli değil, çok ilginç mezarlar var. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda mezarlar var. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda başına dikilen taşlar var. Bence arkeologlar tarafından burasının araştırılması lazım."

Alanya'da sahipsiz taş mezarlar gizemi koruyor

Mahmutlar, Antalya, Alanya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:09 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Babasını tıraş ettirmek isteyen de kolonyası biten de 112'yi aradı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi         
12:56
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın         
12:33
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 23:27:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya'da sahipsiz taş mezarlar gizemi koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]