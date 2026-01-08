Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Alanya ilçesinde operasyon düzenlendi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, B.A. isimli şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 120 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 2 adet Lyrica sentetik hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3-sayfa › Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?