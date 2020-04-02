Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dezenfeksiyon yapıldı - Son Dakika

Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilaçlama ve dezenfeksiyon yapıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, ceza infaz kurumunda gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs konusunda kurumda hiçbir tehdidin olmadığını söyledi.

Gereken tüm önlemlerin alındığını anlatan Emre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatları, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileriyle cezaevlerine yönelik tüm tedbirlerin titizlikle uygulandığını dile getirdi.

Ceza infaz kurumunda bulunan tüm hükümlü ve tutukluların kendilerine emanet olduğunu aktaran Emre, "Devletimizin güvencesi altındadırlar. Hükümlü ve tutukluların hijyen ve sağlık koşulları Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının gözetim ve denetiminde, kurum idaresi tarafından yakın takip edilmektedir." dedi.

Personelin kuruma girişlerinde ateş ölçümlerinin yapıldığına değinen Emre, personelin dezenfeksiyona tabi tutulduktan sonra da eldiven ve maskeyle kuruma alındığını belirtti.

Kurum tarafından oluşturulan ekiple koğuşların, koridorların, dersliklerin, revirin, misafir kabul salonunun, ortak kullanım alanlarının, ring araçları ve personel servislerinin her gün dezenfekte edildiğini ifade eden Emre, hükümlü ve tutukluların hijyenlerini sağlamak için sıvı sabun, çamaşır suyu, çamaşır ve bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemelerinin de ücretsiz olarak hükümlü ve tutukluların kullanımına sunulduğunu kaydetti.

Teması azaltmak için açık ve kapalı görüşlerin iptal edildiğini, hükümlü ve tutukluların telefonla konuşma sürelerinin uzatıldığını aktaran Emre, "Büyük bir özveriyle çalışan infaz koruma memurları ve tüm personel, evlerine gönderilmeyerek, başsavcılığımızca belirlenen izole edilen barınma yerlerinde konaklamaya başlamışlardır. Bu konuda desteklerinden dolayı Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu'ya da teşekkür ediyorum" diye konuştu.