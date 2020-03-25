Alaşehir'de sağlık çalışanlarına maske desteği - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki devlet hastanesi personeline maske üretimine başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından artan hijyenik maske talebine cevap verilmesi amacıyla Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki gönüllü öğretmenler ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde sağlık çalışanlarına maske üretiyor.

Lisede aralarında gönüllü öğretmen ve öğrencilerin de bulduğu 13 kişinin ürettiği hijyenik maskeler, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde devlet hastanelerindeki sağlık çalışanlarına verilecek.

Lisedeki çalışmaları yerinde inceleyen Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, gönüllü öğretmen ve öğrencilere çabalarında ötürü teşekkür etti.

Uçgun, gazetecilere yaptığı açıklamada okuldaki öğretmenlerin ve öğrencilerin örnek bir işbirliği sergilediğini dile getirerek, "Bizler için gece gündüz demeden sağlığımızı korumaya çalışan sağlık çalışanlarımıza maske desteği amacıyla çalışan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyoruz. Burada üretilen 4 bin adet maske ile Alaşehir ve Sarıgöl Devlet Hastanelerinin maske ihtiyaçları karşılanacak." dedi.

Eczacılardan 3 bin adet maske bağışı

Öte yandan Alaşehir Eczacılar Odası, ilçe devlet hastanesine 3 bin hijyenik maske bağışladı.

İlçedeki 36 eczanenin katkısıyla 3 bin maske toplayan eczacılar odası yönetimi, toplanan maskeleri Alaşehir Devlet Hastanesi başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem'e teslim etti.

Alaşehir Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metehan Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz Alaşehir eczacılar olarak halkımızı da mağdur etmeden bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Bizim için canla başla çalışan Alaşehir Devlet Hastanesi personeli, doktoru, hasta bakıcısı, eczacısı, güvenlik görevlisi ve hemşiresi bu durumdan mağdur olmamak için maskeleri toparlayıp Alaşehir Devlet Hastanesi'ne yardım olarak getirdik." diye konuştu.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem de eczacılara desteği teşekkür etti.