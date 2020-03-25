Alaşehir'de sağlık çalışanlarına maske desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaşehir'de sağlık çalışanlarına maske desteği - Son Dakika

Alaşehir'de sağlık çalışanlarına maske desteği

22 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki devlet hastanesi personeline maske üretimine başladı.

Alaşehir'de sağlık çalışanlarına maske desteği, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki devlet hastanesi personeline maske üretimine başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından artan hijyenik maske talebine cevap verilmesi amacıyla Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki gönüllü öğretmenler ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde sağlık çalışanlarına maske üretiyor.

Lisede aralarında gönüllü öğretmen ve öğrencilerin de bulduğu 13 kişinin ürettiği hijyenik maskeler, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde devlet hastanelerindeki sağlık çalışanlarına verilecek.

Lisedeki çalışmaları yerinde inceleyen Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, gönüllü öğretmen ve öğrencilere çabalarında ötürü teşekkür etti.

Uçgun, gazetecilere yaptığı açıklamada okuldaki öğretmenlerin ve öğrencilerin örnek bir işbirliği sergilediğini dile getirerek, "Bizler için gece gündüz demeden sağlığımızı korumaya çalışan sağlık çalışanlarımıza maske desteği amacıyla çalışan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyoruz. Burada üretilen 4 bin adet maske ile Alaşehir ve Sarıgöl Devlet Hastanelerinin maske ihtiyaçları karşılanacak." dedi.

Eczacılardan 3 bin adet maske bağışı

Öte yandan Alaşehir Eczacılar Odası, ilçe devlet hastanesine 3 bin hijyenik maske bağışladı.

İlçedeki 36 eczanenin katkısıyla 3 bin maske toplayan eczacılar odası yönetimi, toplanan maskeleri Alaşehir Devlet Hastanesi başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem'e teslim etti.

Alaşehir Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metehan Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz Alaşehir eczacılar olarak halkımızı da mağdur etmeden bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Bizim için canla başla çalışan Alaşehir Devlet Hastanesi personeli, doktoru, hasta bakıcısı, eczacısı, güvenlik görevlisi ve hemşiresi bu durumdan mağdur olmamak için maskeleri toparlayıp Alaşehir Devlet Hastanesi'ne yardım olarak getirdik." diye konuştu.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem de eczacılara desteği teşekkür etti.

Alaşehir, Sarıgöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:04 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 18:26:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaşehir'de sağlık çalışanlarına maske desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]