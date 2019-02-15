Aleyna Tilki, Sevgililer Gününde Sahne Aldı
34 dakika önce
Antalya'da düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliğinde Aleyna Tilki konseri yoğun ilgi gördü.
Antalya
'da düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü
etkinliğinde Aleyna Tilki
konseri yoğun ilgi gördü.
Ünlü sanatçı Aleyna Tilki Kemerlileri coşturdu. Kemer Belediyesi
'nin 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle düzenlediği konser, Göynük Atatürk
Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kemer Belediyesi Başkanı Mustafa Gül
ile eşi Neşe Gül
'ün ev sahipliğinde yapılan konsere, ağırlığını gençlerin oluşturduğu binlerce Kemerli katıldı. Etkinliğe gelen tüm konuklara çiçek hediye edildi. Konuşmaların ardından sahne alan Aleyna Tilki, Göynük Atatürk Spor Salonu'nu dolduran Kemerlilere muhteşem bir konser verdi. Seyirciler, bazı şarkıları sanatçı ile birlikte söylerken cep telefonlarıyla bol bol görüntü aldılar. Konser sonunda Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Aleyna Tilki'ye çiçek ve teşekkür plaketi verdi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:49 Kaynak: İHA
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