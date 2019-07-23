Ali Babacan'ın kuracağı parti ile ilgili seçmen ne düşünüyor?
51 dakika önce
Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül üçlüsü, 16 yıllık AK Parti iktidarının önemli aktörleri olarak görülüyor. Türk siyaseti açısından "yeni yüzler" değiller. Peki yeni parti kurma hazırlığındaki bu isimler seçmende "değişim" algısı oluşturuyor mu?
Ali Babacan
, kurucu üyelerinden olduğu AK Parti
'den istifa ederek yeni kuracağı partinin hazırlıklarına hız verdi. Son kamuoyu yoklamalarına göre seçmenin yaklaşık yüzde 53,9'u merkez sağda yeni bir partiye ihtiyaç duyulduğu görüşünde. Ankara
'da kulislere yansıyan bilgiler, parti hazırlığındaki isimlerin Ali Babacan ve ekibiyle sınırlı olmadığını gösteriyor.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
ve Abdullah Gül
'ün ismi de yeni parti senaryolarına dahil. Henüz bu üç ismin birlikte hareket edip etmeyeceği belirsiz. Ancak, özellikle Davutoğlu'nun son dönemdeki çıkışları, AK Parti karşıtı siyasi bir hareketin zemini olarak değerlendiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:07
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