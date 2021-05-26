Ali Rıza Gültekin'in duruşmasında damadı olay anını tüm detaylarıyla anlattı - Son Dakika

Ali Rıza Gültekin'in duruşmasında damadı olay anını tüm detaylarıyla anlattı

26.05.2021 17:24
Ali Rıza Gültekin'in duruşmasında damadı olay anını tüm detaylarıyla anlattı, System.String[]

Beşiktaş'ta iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Beşiktaş'ta iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Sanık Ozan Araz'ın tahliye edildiği duruşmada maktul Gültekin'in damadı olay anını tüm detaylarıyla anlattı.

Beşiktaş Balmumcu'da kumar oynadıkları mekanda kurşunlanan ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin 25 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sergen Güler; Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlandı, sanıklar Vasfi Unutmaz, Ferhan Keklik, Mehmet Barışer, Ekrem Keklik, Mehmet Özdemir, Arif Can, Abdulkadir Akkoyun, Tolga Temiz, Mehmet Savaş Sayılır ile Hülya Sağdıç ve taraf avukatları katıldı.

"GÖKÇE, BALMUMCU'YA GİDELİM DEDİ"

Sanıkların ve tanıkların beyanlarının dinlenmesinin ardından olay anında maktul iş insanı Ali Rıza Gültekin'in yanında olan damadı Mehmet Emre Beler, "Babam normalde kalabalık dolaşmayı sevmezdi. Olaydan önce eskort araç kiralamamızı istedi. Bize direk tehdit edildiğini söylemedi ama biz tehdit edildiğini bu nedenle tedbir amaçlı böyle bir şey yapmak istediğini düşündük. Babam, ben ve koruması birlikte aracı kiraladıktan sonra Hikmet Gökçe babamı arayarak, oyuna çağırdı. İlk olarak Etiler'de bir yere gittik. Fakat orada çok kalmadan yine Hikmet Gökçe 'hadi Balmumcu'ya oyuna gidelim' dedi. Babam da bana 'ben Süleyman'ın aracıyla gideceğim' dedi. Silahı arabada kalmıştı. Arkasından bağırdım ama duymadı. Biz de arkalarından araçla gittik" diyerek devam etti.

"SON ZAMANLARDA MERMİ NAMLUDA GEZERDİ"

Kayınpederinin olay anında yanında silahının bulunmadığını belirten tanık Belen, "Son dönemlerde babam silahını yanından ayırmazdı hatta mermi namluda gezerdi. Mekana babamlar bizden 15 dakika önce vardılar. O kadar insanın içinde babamın yanına gidip, silahını veremezdim zaten bana da kızardı. Odanın dışında oturuyordum bende. Akşamüstü şeker ilacını vermek için yanına gittim. O esnada telefonu çaldı ve 1 dakika boyunca ağır küfürlerle kavga etti birisiyle. Ben tam odadan çıkarken Hikmet Gökçe'nin telefonla konuştuğu birisinde "Tamam içerideler, sorun yok" dediğini duydum. Zaten ondan sonra bir anda yukarı 4 kişi geldi, direk odaya girdiler. Onun arkasından da silah sesleri. Herhangi bir kavga olmadı. Zaten öyle bir şey olmuş olsa koruma da ben de içeri girerdik. Her şey bir anda oldu" dedi.

Mahkeme heyeti, Baran, Mehmet ve Mehmet Salih Barışer ile Rıdvan Doğan hakkında yakalama emirlerinin devamına, tutuklu sanık Ozan Araz hakkında delillerin toplanması ve suç vasfının değişme ihtimali gerekçesiyle tahliyesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç işlemek amacıyla örgüt kuran Mehmet Barışer'in alacak verecek meselesi nedeniyle azmettirmesi sonrasında Mustafa Barışer, Rıdvan Doğan, Sergen Güler ve Baran Barışer'in iş adamı Ali Rıza Gültekin'i tasarlayarak kasten öldürdükleri anlatılmıştı. İddianamede 25 sanık hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüt üyeliği', 'yağma', 'kasten öldürme' suçlarından değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Mehmet Barışer'in silahlı bir şekilde oluşturduğu örgüt kapsamında kumarhane işletmeciliği yapma, tefecilik faaliyetlerinde bulunma, tefecilik ve kumar faaliyetleri konusunda insanlar üzerinde korku baskı ve tehdit yaparak kendi lehlerine sonuç almayı amaçladıkları da iddianamede anlatılmıştı.

(Didem Köseoğlu - Melike İnal/İHA)

Ali Rıza Gültekin'in duruşmasında damadı olay anını tüm detaylarıyla anlattı

Ali Rıza Gültekin, Beşiktaş, İş Adamı, Gökçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ali Rıza Gültekin'in duruşmasında damadı olay anını tüm detaylarıyla anlattı - Son Dakika


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