Ali Yerlikaya, Görevini Çiftçi'ye Devretti

Görevden af talebi kabul edilen eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye başarılar dileyerek, "Görev sürem boyunca verdikleri büyük desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023'te başladığı İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi'ye devredeceğini belirtti.

Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi'yi tebrik eden Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Görev sürem boyunca verdikleri büyük desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan İçişleri ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun."