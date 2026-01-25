Aliağa FK Deplasmanda Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aliağa FK Deplasmanda Kazandı

Aliağa FK Deplasmanda Kazandı
25.01.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa FK, Fethiyespor'u 3-1 yendi ve deplasmandaki kayıplarına son verdi. Hedef Play-Off.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor'a konuk olan Aliağa Futbol sahadan 3-1 galibiyetle ayrılarak deplasmanda kazanamama serisini noktaladı. Son olarak 1461 Trabzon FK'yı dış sahada 3-0 yenen sarı-siyahlılar ardından gurbette oynadığı Arnavutköy Belediyespor, Isparta 32 Spor, Menemen FK, Bursaspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor müsabakalarında kayıplar yaşadı. Haftalar sonra deplasmanda kazanan Aliağa FK, geçen hafta evindeki galibiyetle birlikte 2'de 2 yaparak üst sıralarda kalmayı başardı.

Teknik direktör Polat Çetin zorlu bir maçı kayıpsız geçtiklerini belirterek, "Play-Off yolunda hata yapmadık. Serimizi sürdürüp yeniden potanın içinde olacağız" dedi. Aliağa FK gelecek hafta evinde Mardin 1969 Spor'la karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Fethiyespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa FK Deplasmanda Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
13:13
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL
40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 14:40:29. #7.11#
SON DAKİKA: Aliağa FK Deplasmanda Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.