Aliağa FK Deplasmanda Kazandı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor'a konuk olan Aliağa Futbol sahadan 3-1 galibiyetle ayrılarak deplasmanda kazanamama serisini noktaladı. Son olarak 1461 Trabzon FK'yı dış sahada 3-0 yenen sarı-siyahlılar ardından gurbette oynadığı Arnavutköy Belediyespor, Isparta 32 Spor, Menemen FK, Bursaspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor müsabakalarında kayıplar yaşadı. Haftalar sonra deplasmanda kazanan Aliağa FK, geçen hafta evindeki galibiyetle birlikte 2'de 2 yaparak üst sıralarda kalmayı başardı.

Teknik direktör Polat Çetin zorlu bir maçı kayıpsız geçtiklerini belirterek, "Play-Off yolunda hata yapmadık. Serimizi sürdürüp yeniden potanın içinde olacağız" dedi. Aliağa FK gelecek hafta evinde Mardin 1969 Spor'la karşılaşacak.