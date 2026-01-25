2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor'a konuk olan Aliağa Futbol sahadan 3-1 galibiyetle ayrılarak deplasmanda kazanamama serisini noktaladı. Son olarak 1461 Trabzon FK'yı dış sahada 3-0 yenen sarı-siyahlılar ardından gurbette oynadığı Arnavutköy Belediyespor, Isparta 32 Spor, Menemen FK, Bursaspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor müsabakalarında kayıplar yaşadı. Haftalar sonra deplasmanda kazanan Aliağa FK, geçen hafta evindeki galibiyetle birlikte 2'de 2 yaparak üst sıralarda kalmayı başardı.
Teknik direktör Polat Çetin zorlu bir maçı kayıpsız geçtiklerini belirterek, "Play-Off yolunda hata yapmadık. Serimizi sürdürüp yeniden potanın içinde olacağız" dedi. Aliağa FK gelecek hafta evinde Mardin 1969 Spor'la karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Aliağa FK Deplasmanda Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?