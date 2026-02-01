Alkollü Sürücü Tutuklandı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alkollü Sürücü Tutuklandı!

01.02.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da otomobil-motosiklet kazasında yaralanan iki kişi nedeniyle sürücü tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Y.Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Uğur Mumcu Bulvarında S.Y'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan F.K. yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. "Bilinçli taksirle vücutta kemik kırılmasına, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine yol açacak şekilde birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebep olma" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tutuklanan sürücünün Menteşe Belediyesi'nde avukat oduğu öğrenildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Menteşe Belediye Başkanlığında görevli avukat Y.Y hakkında, alkollü araç kullanarak, "Bilinçli taksirle vücutta kemik kırılmasına, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine yol açacak şekilde birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebep olma" suçundan tutuklama kararı verildiğinden adı geçen personel Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereği görevden uzaklaştırılacaktır. Yaşanan bu üzücü olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diler, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, Otomobil, Güvenlik, Güncel, Muğla, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücü Tutuklandı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim

23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 01:32:31. #7.11#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Tutuklandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.