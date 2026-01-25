Alkollü Sürücünün Kaçışı Son Buldu - Son Dakika
Alkollü Sürücünün Kaçışı Son Buldu

25.01.2026 12:20
İnegöl'de alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaparak yakalandı, 11 bin TL ceza aldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 02.00 sıralarında 06 DUF 624 plakalı cipi durdurdu. Alkol testi yapılan cipin sürücü alkolmetreyi üfledikten sonra bir anda aracına binerek, kaçtı. Polis ekipleri, 1.90 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüyü yaklaşık 5 kilometre takip etti. Refüje çarpan cipin lastikleri patladı ancak sürücü buna rağmen 100 metre daha ilerledikten sonra durduruldu.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
