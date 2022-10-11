Alkollü sürücünün protez diş hassasiyeti: Aracında dişlerini aradı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Polis ekiplerine 5. kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücü, aracında takma dişlerini aradı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Orhaniye mahallesi Ankara caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Uygulama sırasında ekipleri görüp geri manevra yaparak aracını yol kenarına park eden sürücü, polisin dikkati üzerine yakalandı.

Aracı kullanmadığını söyleyen sürücü Hüseyin Ş. (57), polisin fark ettiğini belirtmesi üzerine itiraf etti. Alkolmetre testi sonucu 2 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 5. kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 16 KJ 946 plakalı aracının sigortasız olmasından dolayı bin 84 TL olmak üzerine toplam 8 bin 432 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu.

Takma Dişlerini Aradı

Polis ekiplerine teşekkür eden sürücü ise polis ekiplerinden aracında takma dişlerini almak için izin istedi. Aracına yönelen sürücü, araçtaki protez dişlerini taktıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.