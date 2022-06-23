Alman ekonomisi ikinci çeyrek sonunda ivme kaybetti

Almanya'da, yüksek enflasyonun iç talep üzerinde baskı oluşturması ve ekonomik belirsizlik dolayısıyla bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda 51,3 puana geriledi.

S&P Global, haziran ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da mayısta 53,7 puan olan bileşik PMI, haziranda 51,3 puan olarak tespit edildi. Beklenti endeksin 53,1 puana gerilemesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI mayısta 55'ten haziranda 52,4'e inerken, ülkede imalat sanayi PMI ise aynı dönemde 54,8'den 52'ye geriledi. İmalat sanayi PMI verisinin 54 puana gerileyeceği tahmin ediliyordu.

İmalat sanayi ve hizmet sektörü, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puanın yukarısı büyümeye, 50 puanın altı ise daralmaya işaret ediyor.

S&P Global ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonosinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili kısıtlamaların gevşetilmesinden elde ettiği ivmenin neredeyse tamamını kaybettiğini belirterek, hizmet sektöründeki büyümenin haziranda art arda 2 aydır keskin bir şekilde baskılanmaya başladığını vurguladı.

Artan fiyatların ve belirsizliklerin hizmet sektörünü olumsuz etkilediğini ifade eden Smith, sanayinin yeni siparişlerinde de düşüşler olduğunu aktardı.

Smith, "İmalat sektörü için ürkütücü bir ekonomik görünüm sayesinde, gelecekteki faaliyetlere yönelik iş güveni, Kovid-19 pandemisinin iki yıl önce ilk dalgasından bu yana en düşük seviyede." ifadesini kullandı.

Bu arada, Almanya'da nisan ayında yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, artan yakıt ve gıda fiyatlarıyla mayısta 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana ulaşmıştı.

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), 15 Haziran'da ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini, Ukrayna- Rusya savaşının olumsuz etkileri ve tarihi yüksek enflasyon nedeniyle yüzde 3,1'den 2,5'e düşürmüştü.

Almanya Merkez Bankası da (Bundesbank) 10 Haziran'da Ukrayna savaşı nedeniyle Alman ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürerek, yakıt ve gıda fiyatlarında keskin artışın etkisiyle yüksek enflasyon öngörmüştü.

Bundesbank, Almanya'da bu yıl için takvim etkisinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 4,2'den 1,9'a ve gelecek yıl için yüzde 3,2'den 2,4'e indirmişti. Bu yıl için Aralık 2021'de yüzde 3,6 enflasyon öngören Bundesbank, bu tahminini de yüzde 7,1'e çıkarmıştı.