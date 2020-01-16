Alman milletvekilinin ofisi kurşunlandı - Son Dakika
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Alman milletvekilinin ofisi kurşunlandı

6 saat önce

Almanya'nın Halle kentinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Karamba Diaby'in ofisi kurşunlandı.

Alman milletvekilinin ofisi kurşunlandı, System.String[]

Almanya'nın Halle kentinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Karamba Diaby'in ofisi kurşunlandı.

Almanya'nın Halle kentinde Senegal asıllı SPD milletvekili Karamba Diaby'nin ofisi kurşunlandı. Diaby basına yaptığı açıklamada, çarşamba günü ofisine geldiğinde saldırının farkına vardıklarını ve polise ihbarda bulunduklarını ifade etti.

Polis olay yerinde yaptıkları incelemede birden fazla kurşunun ofise ve ofisin yanındaki binaya isabet ettiğini, fakat boş kovan bulamadıklarını ve savcılığın olay ile ilgili soruşturma başlattığını belirtti.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İnanılır gibi değil. İğrenç ve korkakça. Kendisine ve ofis çalışanlarına desteğimiz tamdır. Özgür ve hoşgörülü bir demokrasi için yanınızda olmaya devam edeceğiz. Özellikle de şimdi" dedi.

SPD'li 53 yaşındaki Karamba Diaby 2013 yılından bu yana Halle milletvekili.

(Sinan Karamurat/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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