Alman yazar Volker Kutscher, Kara Hafta İstanbul Festivali'ne konuk oldu - Son Dakika

Alman yazar Volker Kutscher, Kara Hafta İstanbul Festivali'ne konuk oldu

27.11.2020 22:13
Alman yazar Volker Kutscher, Kara Hafta İstanbul Festivali'ne konuk oldu, System.String[]

Alman yazar Volker Kutscher, Kara Hafta İstanbul Festivali'nin çevrimiçi etkinliğine katıldı.

Alman yazar Volker Kutscher, Kara Hafta İstanbul Festivali'nin çevrimiçi etkinliğine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteğiyle düzenlenen festivalin "Savaş ve Polisiye" başlıklı oturumu, Kültür AŞ'nin YouTube kanalı Kültür İstanbul'dan Türkçe çevirisiyle canlı yayınlandı.

Etkinliği yöneten Tanıl Bora, Kutscher'in "Islak Balık", "Sessiz Ölüm", "Vaterland Dosyası" ve "Goldstein" kitaplarının Tükçe tercümesiyle yayınlandığını, beşinci romanının da gelecek aylarda yayınlanmasının planlandığını söyledi.

Alman yazar Kutscher ise siyasi polisiye romanlar kaleme almayı düşünerek yazmaya başlamadığını fakat ilgilendiği konuların politik olduğunu belirterek, "Temel ilke olarak romanların belli bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyorum. Siyasete, topluma ilişkin bir görüşü ve duruşu olmalı. Şahsi görüşüm polisiyle kitapların bunu çok iyi başarabildiği yönünde." dedi.

Yan dal olarak tarih eğitimi aldığını aktaran Alman yazar, "Tarihi unutmanın çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Tarih bizim için bugün neden böyle yaşadığımızı anlatan ve açıklayan bir şeydir. İnsanların birlikte yaşama, toplumsal bir yapı kurma gibi konularda bir düzen kurmaları gerekiyor. Ama bu tarihin ilerleyişiyle paralel gördüğümüz bir süreç. Dolayısıyla tarih burada işe yarıyor." ifadesini kullandı.

"Tarih bize hataları tekrarlamama şansı verir"

Tarihten öğrenecek çok şey olduğunu, romanlarında tarihi olayları doğrudan kullanmasa da dolaylı olarak yer verdiğini anlatan Kutscher, şunları kaydetti:

"Çünkü tarih, bize hataları tekrarlamama şansı verir. Ama bugün tam da böyle şeyler yaşanıyor. Şu anda Almanya'daki siyasi tartışma içerisinde, gündem içerisinde mesela zamanında nazi terimleri olan ifadeler kullanılmaya başlandı. Pek bir şey düşünmemiş de olabilirler bunu yaparken. Ama bu kelimeler ve ifadeler düşüncelerin dışa vurumudur."

Romanlarında bahsi geçen olaylara değinen yazar, okuyucunun romanlarda okudukları şeyleri merak ederek tarihi olaylara daha yakından bakmak ihtiyacı hissettikleri görüşünü paylaştı.

Kutscher, tarihle ilgilenmenin önemine dikkati çekerek, "Benim romanımda tarihçilerin yapamayacağı bir şey var. Tarihçiler olgulara sıkı sıkıya bağlı olmak zorundadır. Bense bir roman yazarı olarak bunu bir empati aracı kullanıyorum. Gerçek insanlar dahi olsa, romanın içine girdiklerinde kurmaca oluyorlar. Dolayısıyla onların bakış açısından o dönemin nasıl yaşandığını anlatmak istiyorum. Bu insanlarda bir düşünceyi tetikleyebilir ve bu benim için çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Yazarın aynı adlı roman serisinden uyarlanan "Babylon Berlin" dizisine ilişkin bir soru üzerine Kutscher, eserin filme uyarlanmasının önemli olduğunu, Türkiye'de de kitaplarının dizi sayesinde biraz daha fazla okuyucuya ulaşmış olabileceğini söyledi.

Kitabın okunmasıyla filminin izlenmesinin ayrı şeyler olduğunu fakat filmden sonra kitabı okumanın da çok şey kazandırabileceğini aktaran Alman yazar, şunları ekledi:

"Film her zaman romanın birebir aynısı şeklinde olmamalıdır. Bu şekilde amacına da hizmet etmez. Çünkü hikayeyi sinematografik etkilerle ve öğelerle anlatmak gerekir. O nedenle yazar olarak da kitabın filme alınması ve uyarlanması sırasında 'Kahramanların imajına sadık kaldığınız ölçüde istediğiniz gibi özgürce yorumlayın.' dedim ve hakikaten özgürce yorumlandı. Babylon Berlin, büyük bir başarı kazandı ama romanlarımın sinemaya uyarlanmış olan başka örnekleri de var. Benim eserlerim sayesinde başka sanatçılara ilham verdiysem ne mutlu bana."

Bu yıl altıncısı düzenlenen polisiye edebiyat organizasyonu "Kara Hafta İstanbul Festivali" 29 Kasım Pazar gününe kadar çevrimiçi etkinliklerle devam edecek.

Tanıl Bora, İstanbul, Savaş, Alman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman yazar Volker Kutscher, Kara Hafta İstanbul Festivali'ne konuk oldu - Son Dakika


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