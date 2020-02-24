Almanya'da bir araç karnaval sırasında kalabalığın üzerine sürüldü: 'En az 10 yaralı' - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Almanya'da bir araç karnaval sırasında kalabalığın üzerine sürüldü: 'En az 10 yaralı' - Son Dakika Dünya

Almanya'da bir araç karnaval sırasında kalabalığın üzerine sürüldü: 'En az 10 yaralı'

7 saat önce

Alman polisi, Volkmarsen kasabasında karnaval sırasında bir otomobilin kalabalığın üzerine sürüldüğünü açıkladı.

Almanya'da bir araç karnaval sırasında kalabalığın üzerine sürüldü: 'En az 10 yaralı', System.String[]

Alman polisi, Volkmarsen kasabasında karnaval sırasında bir otomobilin kalabalığın üzerine sürüldüğünü açıkladı. Yerel medyaya göre olayda en az 10 kişi yaralandı.

Polis sözcüsü, aracın şoförünün gözaltına alındığını söyledi.

Olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğu konusunda açıklama yapılmadı.

Alman medyası, yaralılar arasında çocukların da olduğunu belirterek şoförün aracını bilerek kalabalığın üzerine sürdüğünü anlatan görgü tanıklarının ifadelerine yer verdi.

Birçok acil durum görevlisinin olay yerine gittiği bildirildi.





Volkmarsen kasabası, Almanya'nın batısındaki Hesse eyaletinde bulunuyor.

Almanya'da Rosenmontag (Gül Pazartesi) adı verilen bugün ülke çapında karnavallar organize ediliyor.

Almanya, Polis, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Almanya'da karnaval yürüyüşüne araçla düzenlenen saldırıda 30 kişi yaralandı
Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü Almanya'da Türklere ait kafe ve restoran kundaklandı İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 7'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 02:01:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da bir araç karnaval sırasında kalabalığın üzerine sürüldü: 'En az 10 yaralı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]