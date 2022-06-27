Almanya'da Katolik Kilisesi üye kaybetmeye devam ediyor - Son Dakika
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Almanya'da Katolik Kilisesi üye kaybetmeye devam ediyor

27.06.2022 16:00
Almanya'da Katolik Kilisesi üye kaybetmeye devam ediyor

Alman Katolik Kilisesi (DBK) üyeliğinden ayrılanların sayısının 359 bin 338 olduğu bildirildi.

Alman Katolik Kilisesi (DBK) üyeliğinden ayrılanların sayısının 359 bin 338 olduğu bildirildi.

Alman Katolik Kilisesinden yapılan açıklamada, 2021'de Katolik Kilisesi üyeliğinden ayrılanların sayısının 359 bin 338 olduğu, bu sayının 2020'ye göre yüzde 63 arttığı belirtildi.

Açıklamada, üyelikten ayrılanların sayısının bugüne kadarki en yüksek düzeye ulaştığı ifade edildi. 2020'de kiliseden ayrılanların sayısı 221 bin 390 olarak kayıtlara geçmişti.

2021 sonu itibarıyla Almanya'da Katolik Kilisesinin 21,5 milyon üyesi bulunduğu aktarılan açıklamada, bu sayının Almanya nüfusunun yüzde 26'sını oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

Katolik rahiplerin sayısında da 2 binden fazla azalma olduğu 2020'de 12 bin 565 rahip mevcutken, geçen yıl çalışan rahip sayısının 10 bin 313 olduğu kaydedildi.

Almanya Piskoposlar Konferansı Başkanı Georg Baetzing, kiliseden ayrılanların sayısının çok fazla olması nedeniyle derinden sarsıldıklarını belirterek "Bu, Almanya'daki Katolik Kilisesi olarak içinde bulunduğumuz derin bir krizin kanıtıdır. Burada konuşulacak güzel bir şey yok." dedi.

Alman medyasında yapılan yorumlarda ise 2021 rakamlarının Almanya'daki Katolik Kilisesinin bu yılın ocak ayında açıklanan taciz raporundan sonra yaşadığı şoku yansıtmadığı, raporun etkisinin gelecek yıl yayımlanacak istatistiklere yansıyacağı ifade edildi.

Alman Protestan Kilisesi (EKD) önceki yıllardan farklı olarak marttan kiliseden ayrılanların sayısını DBK'den daha erken açıklamış ve kiliseden yaklaşık 280 bin kişinin ayrıldığını bildirmişti. 2021 sonu itibarıyla Protestan Kilisesinin 19,7 milyon üyeye sahip olduğu ifade edilmişti.

Böylelikle ülkede 2021'de Katolik ve Protestan kiliselerinden ayrılanların sayısı yaklaşık 640 bin olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Katolik Kilisesi üye kaybetmeye devam ediyor - Son Dakika

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