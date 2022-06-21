Almanya'da sergilenen eser Yahudi düşmanlığı içerdiği gerekçesiyle kaldırılacak

Almanya'da düzenlenen "Documenta 15" adlı uluslararası sanat etkinliğinde Endonezyalı Taring Padi sanat grubuna ait "People's Justice" (İnsanların Adaleti) adlı eserin Yahudi düşmanlığı içerdiği suçlamalarının ardından gelen eleştiriler üzerine kaldırılacağı bildirildi.

Kassel kentinde 18 Haziran'da açılan "Documenta 15" sergisinde, üzerinde Davut Yıldızı olan bir fular ve kaskında "Mossad" yazısı bulunan bir miğfer giyen domuz suratlı bir askerin de yer aldığı ve Endonezya'da Suhorto rejimine karşı mücadelenin motiflerle anlatıldığı belirtilen "People's Justice" adlı dev eser büyük tepki aldı.

Tepkiler üzerine Taring Padi ile etkinlik yönetimi, eserin üzerinin siyah bir örtülü ile kapatılması ve bir açıklama yapılması kararı aldı.

Sanatçı grubu, yaptıkları çalışmalarda herhangi bir kitleyi olumsuz bir şekilde resmetmeyi hedefleyen içerikler bulunmadığı açıklamasında bulundu.

Ancak tepkilerin devam etmesi üzerine Kassel Belediye Başkanı Christian Geselle, eserin bugün kaldırılacağını söyledi.

Geselle, kızgın olduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Kassel şehri ve ben belediye başkanı olarak utanıyoruz." ifadesini kullandı.

Eserin açık bir şekilde antisemitizm bağlantıları taşıdığını savunan Geselle, "Olmaması gereken bir şey oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğin küratörlüğünü yapan Ruangrupa grubunun başından beri "Documanta"da Yahudi düşmanlığının, ırkçılığın veya şiddetin yeri olmadığı yönünde güvence verdiğini ifade eden Geselle, "Bu olayda sorumluluklarını açıkça yerine getirmediler." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Berlin Büyükelçiliği de eserin etkinlikten kaldırılmasını talep ederek, "Sergide yer alan bazı unsurlar (Hitler'in Propaganda Bakanı Joseph) Goebbels'in ve onun yandaşlarının Almanya'nın karanlık dönemindeki propagandasını hatırlatıyor. Tüm kırmızı çizgiler sadece aşılmadı, paramparça edildi." açıklamasını yaptı.

Almanya Medya ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Yahudi sivil toplum dernekleri ve siyasetçiler de eserin etkinlikten kaldırılmasını talep etti.

Alman basınında yer alan haberlerde etkinliğin küratörlüğünü yapan Ruangrupa grubunun daha önce, İsrail'in kültürel olarak boykot edilmesini savunan veya Yahudi düşmanı olan örgütleri etkinliğe dahil etmekle suçlandığı aktarıldı.

Documenta çağdaş sanat sergisi

Kassel'de 1955'ten beri düzenlenen Documenta, Venedik Bienali ile birlikte dünyanın en önemli çağdaş sanat sergisi olarak kabul ediliyor. 5 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Documenta'nın küratörlüğünü yapan Ruangrupa'nın, 14 sanat grubu, örgüt ve kurumun yanı sıra 54 sanatçıyı seçtiği, bunların da başka sanatçıları davet etmesiyle bu yılkı organizasyonda 1500 sanatçının yer aldığı aktarıldı.

100 gün sürecek etkinlikte eserler Kassel'in çeşitli yerlerinde ve Fulda Nehri çevresinde sergileniyor.

Tartışmalara sebep olan eserin "Documenta 15" için yapılmadığı, daha önce 2002'de Adelaide kentinde düzenlenen Güney Avustralya Sanat Festivali'nde sergilendiği bilgisi paylaşıldı.