Almanya'da

Almanya'daki Köln Üniversitesinde, "Türkiye'de Sürgün" isimli konferans düzenlendi.

Köln Yunus Emre Enstitüsünce, Köln Üniversitesinin 100. yılı münasebetiyle düzenlenen konferansta, yazar ve Almanya'nın eski İstanbul Başkonsolosu Reiner Möckelmann, İstanbul ve Ankara'da 1933 sonrası Alman akademisyenlerin hayatını anlattı.

Möckelmann, Ernst Reuter, Fritz Neumarkt ve Ernst Hirsch gibi dil yeteneği yüksek 3 bilim insanının yaşamlarından kesitler sundu.

Bu kişilerin hızlı şekilde Türkçe öğrenerek Türkiye'de bilimin ilerlemesine katkı sunduğunu belirten Möckelmann, örneğin Ernst Reuter'in Türkçe olarak 75 makalesi ve 3 ders kitabı yazdığını söyledi.

Möckelmann, Alman akademisyenlerin, dil reformu sebebiyle yeni Türkçeyi öğrenip ders anlattığını ifade ederek, öğrencilerin ise henüz Osmanlıca ağırlıklı bilim literatürleri sebebiyle "Şimdi hocayı kim tercüme edecek?" şeklinde zaman zaman serzenişte bulunduğunu anlattı.

Üç bilim adamının Almanya'ya dönüşü sonrası Türkiye'ye yönelik ilgilerinin sürdüğünü vurgulayan Möckelmann, "Önemli bir gazete, Ernst Reuter'in belediye başkanı olma sürecinde 'Bir Türk, Berlin'e başkan mı olacak?' başlığını attı. Benzer şekilde Hirsch, Berlin Hür Üniversitesine ve Fritz Neumarkt ise Frankfurt Üniversitesine rektör olduktan sonra da Türkiye ile bilim ilişkilerini sürdürdü." diye konuştu.

Möckelmann, Türk-Alman geleneksel dostluğunun gerilen ilişkilere rağmen süreceğini, bilim kültür ilişkilerinde önemli bir safha olan Türkiye'de sürgünler döneminin iki ülke dostluğu için sıklıkla hatırlanması gerektiğini söyledi.

Üniversitenin konferans salonunda, sürgüne uğrayan önemli kişilerin hayatını konu alan fotoğraflar da yer aldı.