Almanya'da yıllık enflasyon kasımda yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika

Almanya'da yıllık enflasyon, kasımda sıfırın altında kalarak yüzde eksi 0,3 ile Ocak 2015'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım 2019'un aynı ayına kıyasla beklentiler dahilinde yüzde eksi 0,3 seviyesine geriledi.

Destatis açıklamasında, "En son bu kadar düşük bir enflasyon oranını Ocak 2015'te gördük." ifadesine yer verildi.

Ülkede eylül ve ekim ayında TÜFE'de yüzde eksi 0,2 olarak açıklanmıştı.

Ülkede enflasyon, kasımda aylık bazda da yüzde 0,8 düşüş kaydetti. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis açıklamasında, tüm tüketim mallarında KDV indirimi yapılmasının tüketici fiyatlarında üzerinde hafifletici etkisini devam ettirdiği ve bunun da enflasyonun sıfırın altına kalmasında etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kasımda enerji ürünleri fiyatlarındaki gelişmelerin genel fiyatlarda ortalamanın üstünde düşmeyi sağladığı da hatırlatıldı. Ticari ürünlerin fiyatlarının Kasım 2019'a göre ortalama yüzde 1,8 düşük kaldığı belirtildi.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatları, kasımda 2019'un aynı ayına göre yüzde 7,7 düştü. Ülkede gıda fiyatlarındaki artış yüzde 1,4 ile ekim ayı ile aynı oranda kaldı.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 0,6 oldu.

Bu arada, ülkede, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 ve önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalış gösterdi. Kasımda TÜFE'nin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Avro Bölgesinde fiyat istikrarını sağlamak için hedeflediği "yüzde 2'nin çok altında kalması dikkati çekti.

Analistler, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip Almanya'da düşük enflasyonun, ECB için bir sorun oluşturduğunu belirterek, bankanın gelecek yıllarda söz konusu enflasyon hedefini yakalamasını beklemediklerini ifade etti.

Analistler, avronun değer kazanmasının da Avro Bölgesi dışından yapılan ithalatı daha ucuz hale getirdiği için fiyatları aşağı yönlü baskıladığı belirtti.

Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler dolayısıyla ekonominin yavaşlamasını önlemek amacıyla KDV indirimine gitmişti. Buna göre 1 Temmuz - 31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı yüzde 5'e indirilmişti.

Öte yandan, Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), Almanya'da gelecek yıl KDV'de indirimin sona ereceğini ve iklim vergisinin devreye gireceğini belirterek, 2021 için yüzde 1,6'lık bir enflasyon oranı tahmini yapıyor.