Üye Girişi
Son dakika haber... Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach: "Omicron dalgası kontrol altında" - Son Dakika

Son dakika haber... Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach: "Omicron dalgası kontrol altında"

28.01.2022 15:47

Son dakika gündem haberine göre - Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach: "Omicron dalgası kontrol altında" Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach korona virüs salgının seyrine yönelik gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şu anda Almanya'da Omicron dalgasını iyi bir şekilde kontrol altında tutuyoruz" dedi.

- Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach: "Omicron dalgası kontrol altında"

BERLİN - Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach korona virüs salgının seyrine yönelik gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şu anda Almanya'da Omicron dalgasını iyi bir şekilde kontrol altında tutuyoruz" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ve Robert Koch Ensititüsü Başkanı Lothar Wieler, korona virüs vakalarının rekor seviyeye ulaşmasının ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti ve salgınla mücadelede son duruma değindi. Bakan Lauterbach, "Şu anda Almanya'da Omicron dalgasını iyi bir şekilde kontrol altında tutuyoruz" diyerek pandemi dalgasının kendisinin olmasa da sonuçlarının kontrol altında tuttuklarını belirtti. Lauterbach, hedefin sürecin mümkün olduğunca "az ağır vaka" ve "az ölüm" ile atlatmak olduğunu vurguladı.

"Almanya'nın yaşlı bir nüfusa sahip olması ve çoğunun aşılanmamış olması gibi özel bir durumu var"

Almanya'nın Avrupa'da İtalya'dan sonra en yaşlı nüfusa sahip ikinci ülke olduğunu hatırlatan Lauterbach, "Almanya'nın yaşlı bir nüfusa sahip olması ve bu gruptaki çok sayıda insanın aşılanmamış olması gibi özel bir durumu var. Şimdi asıl mesele yoğun bakım ünitesine girmemeleri için aşılanmamış yaşlıları korumak" dedi. Lauterbach, Almanya'nın nispeten yüksek sayıda aşılanmamış yaşlıya sahip olduğunu, bu sayının İngiltere'de 4 kat, İtalya'da 3 kat fazla olduğu bilgisini paylaştı. Üçüncü aşının yaşlılara faydalı olduğunu söyleyen Lauterbach, Almanya'da çok az sayıda yaşlının Omicron'dan hayatını kaybettiğini aktardı. Lauterbach, amaçlarının yoğun bakımdaki hasta ve ölüm sayısını en aza indirmek olduğunu vurgularken, yeni vaka sayısının 400 bine çıkmasını beklediklerini söyledi. Önümüzdeki hafta yeni bir test yönetmeliği sunmayı planladıklarına değinen Lauterbach, genel bir aşılama zorunluluğu getirilerek sonbaharda sürecin tekrarlanmasının önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Omicron'da ağır vaka sayısı az"

Robert Koch Ensititüsü Başkanı Lothar Wieler ise Omicron mutasyonunda çok ağır vakaya nispeten az rastlandığını belirtti. RKI'nin öncelikle virüsün hastalık yüküne dikkat etmek istediğini ifade eden Wieler, "Her gün zaman kazanıyoruz. Ancak hastaneye başvurular artıyor. Artık risk gruplarının korunmasına daha fazla odaklanılmalı. Kontrol sadece en önemli alanlarda mümkündür. Bu nedenle çok sayıda vaka göz önüne alındığında koruma konusunda savunmasız gruplara odaklamalıyız" dedi. Wiler, aşı olanların Omicron'un ağır etkilerine karşı korunduğuna da dikkat çekti.

"Artık yoğun bakım ünitelerinde Omicron etkisi devreye giriyor"

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği Bilimsel Araştırmalar Direktörü Christian Karagiannidis de ülkede yoğun bakım ünitelerindeki durumu "kabul edilebilir" olarak nitelendirdi. Şu anda ülke genelinde 2 bin civarında hastanın yoğun bakım servislerinde bulunduğunu açıklayan Karagiannidis, "Delta mutasyonu hastalarının sayısının giderek azaldığı gözlemlenebiliyor, ancak artık yoğun bakım ünitelerinde Omicron etkisi devreye giriyor" dedi. Karagiannidis, hastanelere yeni kabul edilenlerin sayısının son günlerde azaldığını, bunun açıkça Omicron mutasyonundan kaynaklandığını belirtti.

Hastane temsilcileri, ülke genelinde kliniklerdeki doluluk oranının yeniden artmasını bekliyor. Ülkede perşembe günü 203 bin 136 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşılmıştı.

Son dakika haber... Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach: Omicron dalgası kontrol altında
Son dakika haber... Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach: Omicron dalgası kontrol altında
Son dakika haber... Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach: Omicron dalgası kontrol altında

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Yoğun Bakım, Almanya, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach: 'Omicron dalgası kontrol altında' - Son Dakika


Geçinemeyen adam, eşine yoksulluk nafakası açtı! Mahkeme adamı haklı buldu Geçinemeyen adam, eşine yoksulluk nafakası açtı! Mahkeme adamı haklı buldu         
16:05
İçine şeytan kaçtığını iddia ettiği ablasını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü İçine şeytan kaçtığını iddia ettiği ablasını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
15:43
Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş! Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş!         
15:40
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı         
14:55
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04

Son Dakika Haberleri
15:59 Etkili olan kar yağışı, umut oldu! Bu yıl rekoltenin yüksek olması bekleniyor
15:43 İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi!
15:39 Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor
15:39 Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş!
15:37 Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı
15:36 Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!
15:30 Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü
15:29 Bu pazar seçim olsa: AK Parti toparladı ama MHP'nin durumu pek parlak değil
15:25 Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı
15:25 Film gibi olay! 20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 16:11:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach: "Omicron dalgası kontrol altında" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement