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Almanya vatandaşı Meşale Tolu Çorlu, terör örgütü MLKP davasında beraat etti - Son Dakika

Almanya vatandaşı Meşale Tolu Çorlu, terör örgütü MLKP davasında beraat etti

17.01.2022 15:37
Almanya vatandaşı Meşale Tolu Çorlu, terör örgütü MLKP davasında beraat etti

Almanya vatandaşı gazeteci Meşale Tolu Çorlu'nun da aralarında bulunduğu 23 sanığın, "terör örgütü MLKP üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.

Almanya vatandaşı gazeteci Meşale Tolu Çorlu'nun da aralarında bulunduğu 23 sanığın, "terör örgütü MLKP üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sinan Aktaş ile sanıkların avukatları katıldı. Almanya Büyükelçiliğinden bir temsilci ile Almanya Yeşiller Partisi'nden parlamento üyesi Max Lucks de duruşmayı takip etti.

Bir önceki celse açıklanan mütalaaya karşı beyanları sorulan sanıklar ve avukatları beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Deniz Havuç ve Serkan Okatan'ı "örgüt adına suç işleme" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından 6'şar yıl 5'er ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Ali Aykul'u, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasını erteleyerek 2 yıl denetime tabi tutulmasına hükmeden heyet, sanık Serkan Zorlu'yu ise aynı suçtan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Zorlu'nun da cezasını erteleyerek 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasını kararlaştırdı.

Heyet, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı örgüte üye olmak" suçlarını işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle sanıklar Meşale Tolu Çorlu ve eşi Suat Çorlu'nun beraatine karar vererek, haklarındaki adli kontrol tedbirlerini de kaldırdı.

Heyet, diğer 17 sanık hakkında da üzerlerine atılı suçları işledikleri sabit olmadığından beraat hükmü kurdu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 sanığın "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 8,5 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

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İstanbul, Almanya, Terör, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya vatandaşı Meşale Tolu Çorlu, terör örgütü MLKP davasında beraat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya vatandaşı Meşale Tolu Çorlu, terör örgütü MLKP davasında beraat etti - Son Dakika
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