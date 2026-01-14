Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 23 sayı, 11 asist kaydettiği maçta Houston Rockets, sahasında Chicago Bulls'u 119-113 mağlup etti.
Alperen Şengün, Chicago Bulls karşısında triple-double'a yakın performans göstererek 23 sayı, 11 asist, 7 ribaunt ve 1 blok ile oynadı.
Rockets'ta Kevin Durant, 28 sayı, 10 ribaunt, Amen Thompson ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Bulls'ta ise Tre Jones'ın 34 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Thunder'dan üst üste 4. galibiyet
Batı Konferansı'nda ilk iki sıradaki takımların karşılaşmasında lider ve son NBA şampiyonu Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'u 119-98 yendi.
Üst üste 4. maçını kazanan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 34 sayı kaydeti.
Spurs'ta Stephon Castle 20 sayı, Victor Wembanyama ise 17 sayıyla maçı tamamladı.
LeBron James'den 31 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt
Los Angeles Lakers, sahasında Atlanta Hawks'ı 141-116 yenerek üç maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.
Lakers'ta LeBron James, 31 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt kaydederken Luka Doncic, 27 sayı, 12 asistlik performans sergiledi.
Hawks'ta Nickeil Alexander-Walker, 26 sayı, CJ McCollum ise 25 sayı attı.
Son Dakika › Spor › Alperen Şengün, Rockets ile galip! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?