Altay'a İç Sahada 4 Galibiyet
Altay'a İç Sahada 4 Galibiyet

Altay\'a İç Sahada 4 Galibiyet
09.02.2026 12:29
Altay, son 5 iç saha maçında 4 galibiyet alarak düşme hattından uzaklaştı, taraftarla kutladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transfer yasağı ve mali krizlerle boğuşup, 6 puanı silinmesine rağmen ayakta kalmaya çalışan Altay, son haftalarda iç sahada sergilediği performansla rakiplerine gözdağı verdi. Siyah-beyazlılar, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alarak 12 puan topladı. Bu periyotta Eskişehir Anadolu Spor'u 2-0, Nazilli Spor'u 3-0, Denizli İdmanyurdu'nu 1-0, son olarak Bornova 1877'yi 3-0 mağlup eden Altay, sadece Uşakspor'a 1-0 kaybetti. Altay, Bornova galibiyetiyle 18 puana ulaşıp averajla düşme hattından kurtuldu.

Bornova ekibinin 5 maçlık namağlup, 3 haftalık galibiyet serisini net bir skorla sona erdiren Altay'da ilk iç saha maçına çıkan Teknik Direktör Mehmet Can Karagöz, 90 dakika sonunda futbolcularla birlikte tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı. Maçtan önce taraftarların çiçek verdiği Altaylı genç teknik adam, oynattığı futbolla da camiaya güven verdi. Siyah-beyazlı ekipte ikinci yarıda gol perdesini açan Mehmet Nur Kaymaz profesyonel liglerdeki ilk golünü atarken; Caner bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Ünal Alihan ise gol sayısını 5'e çıkardı.

KALECİ OZAN KULÜP BULAMADI

Altay'da son haftalarda kadroda yer bulamayınca kulüple olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden kaleci Ozan Evrim Özenç, ara transfer döneminde kulüp bulamayınca boşta kaldı. Siyah-beyazlılarda devre arasında Murat Berkan Demir'den sonra takımdan ayrılan ikinci isim olan 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi bu sezon ligde 2, kupada 1 müsabakada görev yapmıştı.

Kaynak: DHA

09.02.2026 12:29

SON DAKİKA: Altay'a İç Sahada 4 Galibiyet - Son Dakika
