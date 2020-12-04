Altay, Boluspor deplasmanında
04.12.2020 12:34
TFF 1'inci Lig'de hafta içinde oynadığı erteleme maçında Giresunspor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini 3 maça çıkarma fırsatını kaçıran Altay yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 1'inci Lig'de hafta içinde oynadığı erteleme maçında Giresunspor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini 3 maça çıkarma fırsatını kaçıran Altay yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.
İzmir ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde 10 maçta topladığı 17 puanla 7'nci sırada yer alan Altay, aynı periyotta 7 puan toplayan düşme hattındaki rakibini yenerek Play-Off yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Yücel İldiz, zorlu deplasmanda galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.
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