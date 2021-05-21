Altay final aşkıyla sahada - Son Dakika

Altay final aşkıyla sahada

21.05.2021 11:19
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TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında evinde İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Altay yarın deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak.

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında evinde İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Altay yarın deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'da başlayacak müsabakada Ali Palabıyık düdük çalacak. Rakibiyle berabere kalsa bile adını finale yazdıracak İzmir ekibi, 1-0 ya da 2-1 yenilirse havlu atacak. Ev sahibi ekibin 90 dakikayı 3-2 üstün bitirmesi halinde uzatma dakikaları oynanacak. Bu bölümde de skor değişmezse seri penaltı atışlarına geçilecek. Altay, 3 ve üstü gol atarsa, İstanbulspor tur atlamak için 2 farkla kazanmak zorunda kalacak.

Altay'ın başında çıktığı 3 maçta 3 galibiyet elde eden Teknik Direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlı takımla bir zafer daha elde ederek İzmir temsilcisini finalist yapmayı hedefliyor. Deneyimli teknik adamın İzmir'de kazanan 11'i sahaya sürmesi bekleniyor. Normal sezonda deplasmanda 2-1, evinde 3-1 yenildiği İstanbulspor'u yarı finalde dize getirmeyi başaran Altay'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. En son 2002-03 sezonunda yer aldığı Süper Lig'e 18 yıl sonra geri dönmeyen hedefleyen siyah-beyazlılar, finale yükselmesi halinde Yılport Samsunspor-Altınordu eşleşmesin galibiyle kupa mücadelesi verecek. Altay ile Altınordu ikisi birden finale yükselirse İzmir'in yeni sezonda Süper Lig'de bir takımla daha temsil edilmesi kesinleşecek.MUSTAFA DENİZLİ'YE TORUN MORALİ

İstanbulspor maçı hazırlıklarını Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Altay'ı iki minik misafir şenlendirdi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Mustafa Denizli'nin torunları Kerem Ege ve Mustafa Cem'i konuk etti. Mustafa Denizli'nin büyük kızı Selin Denizli Burnaz'ın küçük oğlu Kerem ve büyük oğlu Mustafa, dedeleriyle yeşil sahada keyifli dakikalar geçirdi. Altaylı futbolcular da minik misafirlerle yakından ilgilenerek renkli görüntüler oluşturdu.


- İzmir

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay final aşkıyla sahada - Son Dakika Spor


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