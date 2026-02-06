Altay Puan Silme Ceza Tehdidini Savuşturdu - Son Dakika
Altay Puan Silme Ceza Tehdidini Savuşturdu

06.02.2026 12:30
Altay, eski oyuncularıyla anlaşarak puan silme cezalarını önledi ve ligde kalma umudunu artırdı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta aldığı -6 puan silme cezasıyla düşme hattına gerileyen Altay, FIFA'da davalık olduğu 3 eski yabancı oyuncusundan bu hafta gelme tehlikesi bulunan diğer puan silme cezalarını savuşturdu. Siyah-beyazlı yönetim, takımın Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonunda 7 maçta forma giyen Fildişi Sahilli Serge Aka ve kulüpte 4 sezon görev yapan Hollandalı Kappel ile alacaklarını öteleme konusunda el sıkışıp sözleşme imzaladı. Altay formasıyla 2020'de 1'inci Lig'de 2 maça çıkıp kulüple davalık olunca alacaklarını tahsil etmek için FIFA'dan Altay'ın küme düşürülmesini talep eden Brezilyalı William de Amorim de geri adım atarak beklemeyi tercih etti.

Altay Başkanı Sinan Kanlı, sanal medyada katıldığı bir canlı yayında büyük uğraşlar sonrası eski yabancı oyuncularla anlaşarak -12 puan silme ve küme düşürülme cezalarının şimdilik önüne geçtiklerini dile getirdi. Başkan Kanlı, bu futbolcuların kulübün durumunu yakından takip ettiğini, Bölgesel Amatör Lig'e düşmeleri halinde ödemelerin gerçekleşmeyeceğini anlatmaları üzerine Aka, Kappel ve Amorim'in sağduyulu davranarak kulübe ek süre verdiğini ifade etti. Sadece bu 3 isme 2 milyon Euro'ya yakın borcu olan Altay, bu hamlelerle derin bir nefes aldı. Altay'da anlaşmaya yanaşmayan eski Polonyalı kaleci Adam Stachowiak geçen hafta -6 puan silme cezasına neden olmuştu. Siyah-beyazlı takım 6 puanı silinince ligde düşme hattına gerilemişti.

Kaynak: DHA

Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

