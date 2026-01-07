Altın Liderler Ödülleri Şubat'ta - Son Dakika
Ekonomi

Altın Liderler Ödülleri Şubat'ta

07.01.2026 12:34
KREA M.I.C.E, 2025'in en beğenilen liderlerini 5. Altın Liderler Ödülleri'nde taçlandıracak.

Toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E tarafından düzenlenen Altın Liderler Ödülleri'nin 5'incisi, şubatta gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş dünyasının 2025'teki en beğenilen liderlerinin belirlendiği organizasyonun ödül törenleri, İstanbul'da düzenlenecek.

Bu kapsamda, 9-12 Şubat'ta gerçekleştirilecek etkinlik serisinde, 2025'in en beğenilen 50 Üst Yöneticisi (CEO), 50 Finans Direktörü (CFO), 50 Pazarlama Direktörü (CMO) ile 50 İnsan Kaynakları Lideri (CHRO) ödüllerini alacak.

Yarışmanın beşinci yılında kullanılan oy adedinde de rekora ulaşılırken, 31 Aralık'ta sona eren oylama sürecinde 85 bin 212 geçerli ve tekil oy kayıt altına alındı. Oyların dağılımı ise yüzde 28 CEO, yüzde 26 CFO, yüzde 25 CHRO ve yüzde 21 CMO kategorilerinde gerçekleşti.

Ödül törenleri, "kırmızı halı" konseptiyle dört ayrı gala gecesi şeklinde yapılacak. Program akışına göre, 9 Şubat'ta "En Beğenilen 50 CHRO", 10 Şubat'ta "En Beğenilen 50 CMO", 11 Şubat'ta "En Beğenilen 50 CFO" ve 12 Şubat'ta "En Beğenilen 50 CEO" ödülleri sahiplerine takdim edilecek.

Ayrıca "Altın Lider Ödülleri 2025 Büyülü Gala Geceleri" kapsamında, 9 Şubat'ta Murat Boz, 10 Şubat'ta Buray, 11 Şubat'ta Derya Uluğ ve 12 Şubat'ta Nilüfer sahne alacak.

Sponsor kabul edilmeyen organizasyonda, iş hayatındaki çalışanlar beğendikleri lider ve şirket isimlerini açık uçlu olarak aday gösterdi. Oylamalar, mükerrer oyların engellenmesi amacıyla cep telefonlarına gönderilen SMS şifreleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

"Şeffaf, demokratik ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturmayı hedefledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altın Lider Ödülleri Platformu Kurucusu, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO'su Seda Mızraklı Ferik, şubatta gerçekleştirilecek etkinlikle şirketlerin geleceğine yön veren liderlerin emek ve vizyonunu kutlayacaklarını belirtti.

Ferik, etkinliğin başladığı yıldan bu yana, şirketlerini daha ileri taşımak için özveriyle çalışan C-Level Liderler için iş dünyasının tüm paydaşlarını 360 derece kapsayan şeffaf, demokratik ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Değişen piyasa koşullarında, şirketlerin başarısında liderlerin özelliklerinin öne çıktığını aktaran Ferik, "C-Level Liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz beş yılda tüm sektörlerin büyük beğenisini kazandı. Katılım şartları, teknolojik altyapı farklılığı ve her yıl kullanılan binlerce oy sebebiyle 'Türkiye'nin En Prestijli Liderlik Ödülleri' olarak tarif edilen Altın Lider Ödülleri'nin heyecanını bizler de yürekten taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ferik, liderlerin şirketlerinde ve iş dünyasında bıraktıkları "anlamlı izleri" desteklediklerini, "Altın Lider" seçiminde başarı kriterinin ise sadece rakamsal olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Altın Liderler, görevlerinde 20-25 yıllık sürelerde emek veren, görev aldıkları kurumda kendilerini seven ve sayan ekipler yetiştiren, yaptıkları özverili çalışmalarla 360 derece iz bırakan, tüm paydaşlarıyla olumlu iletişimleri olan, 'şefkatli liderlik' tanımına uyan, vizyonuyla hem bulundukları şirkete ve pozisyona değer katan hem de ekiplerine örnek olarak gönüllerde yer edinen başarılı iş insanlarıdır."

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Kültür, Sanat, Son Dakika

